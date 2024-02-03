Российский офицер спрятался на чердаке дома и помог отбить село от ВСУ Минобороны: офицер Никонов спрятался на чердаке дома и помог отбить село от ВСУ

Фото: МО РФ

Николай Никонов

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов спрятался на чердаке дома в районе города Попасная и помог российским войскам взять под контроль село, сообщило Министерство обороны РФ. Благодаря офицеру бойцы ВС РФ зашли на территорию населенного пункта и укрепились на рубежах.

Никонов рассказал, что украинские войска применяли средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские военные не могли использовать беспилотники для разведки. Тогда для осуществления задачи офицер подошел к противнику на близкое расстояние и корректировал цели гаубиц с помощью бинокля и радиостанции.

Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции вэсэушников, и близлежащие опушки, и овраг, — сказал Никонов.

Во время корректировки огня ВСУ вычислили местоположение офицера и начали обстрел из минометов. Никонов получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Его удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в Сети появилось видео, как российский боец пожимает руку пленному солдату ВСУ в зоне СВО. На кадрах запечатлен момент, как военнослужащие ВС РФ окружили укрытие одно из подразделений украинской армии, где противник прятался в окопах. Судя по видео, российские военные весьма тактично обращаются с украинскими пленными.