Российский офицер с риском для жизни спас товарищей из горящего авто МО: полковник Туманов вытащил из горящей машины операторов БПЛА в зоне СВО

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Российский полковник Сергей Туманов, рискуя жизнью, спас раненых товарищей из горящего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По его данным, офицер возвращался со спецзадач, когда увидел у линии боевого соприкосновения группа операторов БПЛА, попавшую под обстрел ВСУ.

Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей... извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине машины. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы, — сказали в ведомстве.

До этого экспериментальный мобильный бункер спас жизни российским военнослужащим, попавшим под обстрел на Донецком направлении, сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. По его словам, российские бойцы, успевшие укрыться в нем, не получили ни одной царапины. Руководитель предприятия пояснил, что на данном направлении фронта работает пять бункеров различного типа.

Ранее один из военнослужащих тульского соединения ВДВ ликвидировал более 100 бойцов ВСУ при помощи FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ. Боец с позывным Король также уничтожил более 20 единиц техники противника, в том числе натовского образца.