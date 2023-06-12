Министр торговли Мантуров под обстрелом: как ВСУ атакуют РФ 12 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области, где находился вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Министерство обороны Украины

За минувшие сутки новые российские регионы и приграничные районы подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Украинская армия нанесла ракетный удар по Херсонской области, где незадолго до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, под обстрел попал Мелитополь в Запорожской области и территория ДНР. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вязового Краснояружского района. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Мантуров чуть не попал под обстрел

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по району Херсонской области, где незадолго до этого находился Мантуров. Информацию о том, что глава Минпромторга чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в ведомстве. Там рассказали, что Мантуров обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий.

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — рассказали в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что ВСУ нанесли ракетный удар через несколько минут после отъезда Мантурова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Мантуров

Обстрел Мелитополя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области. По его словам, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), взрыв прозвучал в 00:02 мск. О жертвах и разрушениях не сообщается. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов.

Обстрелы ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК), сообщили, что за 11 июня территория ДНР восемь раз обстреливалась со стороны ВСУ. При этом было использовано 38 единиц различных боеприпасов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском — один обстрел из артиллерии 122 миллиметра. На Ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров», — говоритсяв заявлении СЦКК.

В СЦКК добавили, что под артиллерийским обстрелом оказались пять населенных пунктов республики: Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Еленовка. На данный момент нет информации о жертвах среди гражданского населения.

Фото: Министерство обороны Украины

Обстрел села под Белгородом

Гладков в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельскохозяйственного предприятия.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.

Сколько жителей покинули Белгородскую область

Гладков во время поздравления с Днем России в своем Telegram-канале заявил, что тысячи жителей региона лишились своих домов из-за обстрелов ВСУ. По его словам, люди вынужденно покинули города и села и обрели временный кров в соседних регионах. Губернатор отметил, что жители уехали в Белгород, Липецк, Воронеж, Тулу, Пензу, Подольск, Томск, Ярославль, Калугу и Крым. Гладков попросил жителей региона беречь себя и близких.

«Сегодня так сложилось, что тысячи жителей области лишились своего дома. Они были вынуждены покинуть свои города и села. Но именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто — «просто поговорить», — сказалГладков.

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