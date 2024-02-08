Российский миллиардер выиграл суд у беременной домработницы The Telegraph: оставшаяся без выплат домработница не смогла засудить Фридмана

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Михаил Фридман

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман выиграл суд у домработницы его особняка в Лондоне, передает The Telegraph. Доминика Козлик подала в суд на бизнесмена за несправедливое увольнение во время ее беременности и дискриминацию по половому признаку, а также нарушение контракта.

Козлик находилась в декретном отпуске, когда Фридман попал под санкции Великобритании весной 2022 года. Счета предпринимателя оказались заблокированы, и он не смог выплачивать зарплату персоналу. Женщина была уволена и лишена всех выплат, которые полагались ей в связи с беременностью и родами. Известно, что Козлик ушла в декрет в ноябре 2021 года и должна была получать около $1,9 тысячи каждый месяц.

Домработница подала в суд на Фридмана. Однако, по решению инстанции, она просто оказалась «жертвой процесса». Судья постановил, что выплаты Козлик расценивались бы как уголовное преступление со стороны российского миллиардера.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Фридмана в розыск. Миллиардера обвинили в уклонении от следствия по делу, возбужденному в сентябре 2023 года. По данным украинских спецслужб, бизнесмен инвестировал около 2 млрд рублей в несколько военных заводов России с начала специальной военной операции.