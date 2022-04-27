Российский лётчик Ярошенко прибыл в Россию «Россия 24»: лётчик Константин Ярошенко уже находится в России

Константин Ярошенко / Фото Валерий Матыцин/ТАСС

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, уже находится на территории России, сообщил ведущий телеканала «Россия-24» в прямом эфире. Обмен состоялся в результате длительных переговоров 27 апреля в Турции.

По последним данным, Ярошенко уже в России, — сказал ведущий.

Ранее супруга российского лётчика Константина Ярошенко Виктория подтвердила NEWS.ru, что в результате длительных переговоров 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на её мужа. Впервые о состоявшихся переговорах по обмену стало известно из МИД РФ.

Самолёт с Ридом на борту уже вылетел в США. Американский президент Джо Байден заявил, что переговоры о возвращении домой гражданина США потребовали «сложных решений», принятие которых далось ему нелегко. Он добавил, что сам рассказал родителям Рида о том, что обмен удался. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обмен состоялся при поддержке союзников и советников.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом. В 2016 году Апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор Ярошенко, бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году отказался помиловать россиянина.