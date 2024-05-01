Российский «Ланцет» дал прикурить технике ВСУ на заправке и попал на видео Рожин: ВС России уничтожили технику ВСУ на заправке в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российский дрон «Ланцет» уничтожил технику Вооруженных сил Украины во время заправки, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он не уточнил, где именно это произошло, однако опубликовал видео работы дрона ВС РФ.

На кадрах, снятых на фронтальную камеру БПЛА, видно, что беспилотник сначала медлит: вероятно, оператор определял, что за техника попала в его поле зрения. Через пару секунд, поняв, что боевые машины принадлежат противнику, «Ланцет» стремительно приблизился к цели. Видео зафиксировало один удар, от которого технику противника охватил сильный огонь.

Также Борис Рожин сообщил, что российский «Ланцет» нанес точный удар барражирующим боеприпасом по американской гаубице М777 ВСУ. По его информации, удар был нанесен на Авдеевском направлении. Артиллерийское орудие противника было замаскировано в лесополосе, уточнил Рожин. Однако это не помешало «Ланцету» успешно сжечь гаубицу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил основной американский танк Abrams на Авдеевском направлении. В ведомстве отметили, что операторы беспилотного летательного аппарата Zala вели воздушную разведку, выискивая бронетехнику ВСУ. Когда они заметили машину производства США, то выбрали подходящее время и нанесли удар.