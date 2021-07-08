Российский истребитель вылетал на сопровождение самолёта-разведчика Франции

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В четверг, 8 июля, российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения над Балтийским морем самолёта-разведчика ВВС Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт-разведчик «Атлантик-2», принадлежащий ВВС Франции. Су-27 сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский самолёт помешал выступлению премьера Испании в Литве. Совместная пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за вылета самолётов НАТО на перехват российской воздушной машины.