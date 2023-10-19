Российские истребители отогнали от Черного моря британские самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских истребителя Су-27 не допустили нарушения госграницы самолетом RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем, сообщает Министерство обороны РФ. Иностранные истребители и самолет ретировались при приближении российских экипажей.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации, — сообщили в оборонном ведомстве.

После российские летчики благополучно вернулись на аэродром базирования. В ведомстве уточнили, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

15 октября разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk приблизился к границам России над Черным морем. В ответ со стороны России был поднят истребитель Су-27. При приближении российского истребителя дрон-шпион развернулся и улетел в направлении от границы, ее нарушения допущено не было.