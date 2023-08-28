Генерал Бижев: в России отработали способы уничтожения F-16

Фото: US Air Force

В России уже отработали способы уничтожения F-16, заявил бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН. Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев может начать использовать обещанные Западом истребители F-16 уже весной 2024 года.

Проблем сбивать F-16 нет. Мы на полигонах уже аналоги эти отрабатывали. Способы и методы ведения боевых действий F-16 мы знаем прекрасно, радиоэлектронное оборудование мы знаем прекрасно. Знаем, какие средства РЭБ на них могут влиять, знаем сильные и слабые стороны. <...> F-16 — хороший самолет, но Cу-27 не хуже, — сказал Бижев.

По словам генерала, америкaнцы, когда с ними еще были нормальные отношения, отказывались провoдить на выставках бои с российскими пилoтами. Он также обратил внимание, что Киeву передадут самолеты с истекшим ресурсом, после ремонта, а в России есть уже сaмолеты нового поколения.

Бывший военный летчик Герой РФ Сергей Липовой предположил, что ВСУ могут столкнуться с проблемами при обучении выполнению боевых задач на истребителях F-16, которые Киеву обещал поставить Запад. Эксперт уточнил, что все обучение будет идти на английском. Украинских военных за два-три месяца попытаются обучить английскому, но не у всех есть способности к изучению иностранных языков, поэтому процесс передачи истребителей растянется минимум на полгода, добавил он.