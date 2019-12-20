Фрегат «Адмирал Эссен», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», совершает переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.
Сейчас корабль проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Предполагается, что в течение дня он войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.
Российская эскадра действует в Средиземном море на постоянной основе. Она включает около десятка боевых кораблей и судов обеспечения.
В акватории Чёрного моря, откуда идёт фрегат «Адмирал Эссен», экипаж провёл комплекс плановых корабельных учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами. В роли условного противника выступали два самолёта Су-24М.
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