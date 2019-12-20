https://static.news.ru/photo/5d2e399a-23cd-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Фрегат «Адмирал Эссен» Фото: mil.ru

Фрегат «Адмирал Эссен», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», совершает переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

Сейчас корабль проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Предполагается, что в течение дня он войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

Российская эскадра действует в Средиземном море на постоянной основе. Она включает около десятка боевых кораблей и судов обеспечения.

В акватории Чёрного моря, откуда идёт фрегат «Адмирал Эссен», экипаж провёл комплекс плановых корабельных учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами. В роли условного противника выступали два самолёта Су-24М.