Российский флот начал следить за эсминцем США в Чёрном море

Силы Черноморского флота контролируют действия американского эсминца с управляемым ракетным вооружением, который вошёл 26 июня в Чёрное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Чёрного моря, — сказали в центре.

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross направился в акваторию Чёрного моря. Корабль будет участвовать в военных учениях Sea Breeze 2021, говорится в Twitter-аккаунте Шестого флота ВМС США. В манёврах будут задействованы пять тысяч военнослужащих, около 32 кораблей и 40 самолётов.

На днях британский эсминец Defender нарушил границы России в Чёрном море. Российским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы, истребитель Су-24М произвёл предупредительное бомбометание. После этого корабль покинул российские территориальные воды. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цель провокации с эсминцем. По её словам, такие действия создаются для укрепления в информационно-политическом пространстве мифа о якобы российской угрозе.