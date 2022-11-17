Российский экипаж МКС начнет серию выходов в открытый космос

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты начнут серию выходов в открытый космос, пишет EADaily со ссылкой на Роскосмос. Всего российский экипаж совершит пять выходов. 17 ноября космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос для подготовки к переносу радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» с помощью европейского манипулятора ERA.

Российские космонавты установят адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры и демонтируют шесть стяжек транспортного крепления с дополнительного радиационного теплообменника на модуле «Рассвет». Также Петелин и Прокопьев установят блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтируют средства крепления крупногабаритных объектов на модуле «Наука». Выход в открытый космос начнется в 17 ноября в 17:.20 по московскому времени.

Российский корабль «Прогресс МС-20», пристыкованный к МКС, ранее увел ее от вероятного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в NASA. Отмечается, что российский грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков спутника «Космос-1408».

До этого вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что срок эксплуатации российского фрагмента МКС может быть продлен до 2028 года. По его словам, к этому времени должна быть развернута отечественная орбитальная станция.

В настоящее время на борту МКС находится Дмитрий Петелин вместе с коллегами-космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Россиянка, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.