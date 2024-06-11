Российский дрон «достал» солдат ВСУ из-под Leopard ВС РФ поразили FPV-дроном спрятавшихся под Leopard солдат ВСУ в Запорожье

Фото: МО РФ

Расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» российской армии поразил позиции солдат Вооруженных сил Украины, спрятавшихся под сгоревшим танком Leopard на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили оператор БПЛА с позывным Молот. В ходе атаки были задействованы FPV-дроны. Российским войскам удалось ликвидировать трех украинских военных, передает РИА Новости.

Уничтожили трех боевиков ВСУ... Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и (они) выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят «птички» со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двести (убитого) они перестали выходить, — заявил Молот.

Ранее представитель компании «Стратим» сообщил об уничтожении американского БТР Stryker в зоне проведения СВО российским разведывательно-ударным дроном «Русак». По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

До этого российские войска поразили украинский танк Leopard на Марьинском направлении. Журналист Дмитрий Стешин опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic.