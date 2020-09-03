В Госдуме назвали преждевременным решение об открытии границ

https://static.news.ru/photo/679c2d2a-ede3-11ea-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов считает, что решение правительства России об открытии границ и восстановлении авиасообщения преждевременно и угрожает эпидемиологической обстановке.

Я считаю, что перед нами преждевременное решение. Угроза распространения коронавирусной инфекции остаётся сильной, а мы должны заботиться о здоровье граждан, — приводит слова депутата «Экономика сегодня».

Он добавил, что в текущих условиях целесообразно развивать внутренний туризм и «создавать условия для того, чтобы люди могли отдыхать на территории страны и на российских курортах».

По мнению Морозова, для этого качество услуг в стране должен быть конкурентоспособным.

Открытие границы в новых направлениях продиктовано экономическими соображениями. Есть авиакомпании, туристические фирмы, которые хотели бы на этом зарабатывать. Здоровье граждан, к сожалению, иногда ставится на второе место, — подчеркнул депутат.

Он предупредил, что ситуация с COVID-19 в Турции крайне неблагоприятная, и напомнил, что партия ЛДПР считает решение об авиасообщении с Турцией ошибочным и требует его отмены.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Россия открыла границы ещё с тремя странами — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Также открыты границы с Турцией, Великобританией и Танзанией.