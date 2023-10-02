Российский бронежилет защитил от винтовочной пули, на которую не рассчитан Российский бронежилет «Оберег» остановил мощную винтовочную пулю

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Штурмовой бронежилет «Оберег»

Российский бронежилет «Оберег» остановил мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, следует из видео, опубликованного госкорпорацией «Ростех» в Telegram-канале. В компании уточнили, что защита не рассчитана на снаряды такого калибра, однако, несмотря на это, свою функцию она выполнила. При этом трофейный американский жилет ВСУ пробила пуля из автомата Калашникова.

Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса, — отметил директор компании-производителя «Октава» Павел Павленко.

Как следует из видео, российский «Оберег» выдержал «обстрел» всеми видами боеприпасов в отличии от бронежилетов американских и китайских коллег. При этом образец из США показал самую низкую стойкость.

Российский бронежилет сделан из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, керамической плиты и кевлара. В полной комплектации «Оберег» защищает бока, горло и плечи. Его вес в этом случае достигает 11,5 килограмма. Такой показатель считается хорошим, однако «Ростех» работает над его снижением. Стоимость бронежилета составляет 115 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «Ростех» планирует нарастить производство БПЛА «Ланцет» и «Куб». Это произойдет в связи с расширением возможностей корпорации.