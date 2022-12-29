Российский БПЛА «Орлан» заснял попытку ВСУ сбить его

Фото: РИА Новости

Российский военный беспилотник «Орлан» заснял попытку украинской армии сбить его, кадрами поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На записи видно, как украинские военные запускают в небо снаряд, и в объектив камеры дрона попадают искры от него, однако сам он после этого продолжает находиться в воздухе и снимать позиции.

По предположениям авторов Telegram-канала, украинские военные стреляли по беспилотнику из ПЗРК «Игла»

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в зоне проведения военной операции. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.

До этого Минобороны показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.

Ведомство также показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило видео, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника.