Российский боец в одиночку расправился с десятью военными ВСУ МО РФ: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил свыше десяти бойцов пулеметного расчета Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Это позволило группе выполнить боевую задачу без потерь.

По данным ведомства, Голобоков получил информацию о размещении украинских военных в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов в зоне спецоперации. Он выследил противника, преодолел заминированный участок у здания и застал врага врасплох.

В ходе штурма здания, Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что расчеты РСЗО «Град», входящие в группировку прикрытия госграницы, поразили пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили военную технику противника.

До этого ведомство опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 ВКС России по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении. Атака велась ракетами С-13 «Тулумбас». По данным оборонного ведомства, каждый самолет нес по 10 таких ракет.