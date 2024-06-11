Российский боец на полыхающей боевой машине ушел от ВСУ и попал на видео Рожин опубликовал видео, как российский боец на горящей машине МТЛБ ушел от ВСУ

Фото: РИА Новости

Транспортер Мт-ЛБ

Военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Гриша спас боевую машину МТЛБ с поля брани, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он опубликовал видео, на котором боец уводит полыхающую машину.

Оценив обстановку, Гриша принимает отчаянную попытку эвакуировать машину с поля боя, чтобы она не досталась противнику, — уточнил Рожин.

По информации эксперта, в МТЛБ попал украинский FPV-дрон, после чего машина вспыхнула. Незадолго до этого машина доставила и высадила пехотный отряд. На представленных кадрах видно, что машина то разгорается, то затухает. При этом российский боец мчит на машине на огромной скорости ни на секунду не останавливаясь.

Сам боец рассказал, что, когда машина загорелась, он сразу принял решение увести ее в безопасное место и тем самым не допустить уничтожения боевой техники. По информации Рожина, за этот подвиг Гришу представили к государственной награде.

Ранее Рожин опубликовал видео уничтожения 120-мм миномета ВСУ. На кадрах видно, как к окопу подлетает дрон и сбрасывает на позицию противника взрывные устройства. Отмечается, что бой происходил в населенном пункте Константиновка на Южно-Донецком направлении.