Российский боец чудом выжил после атаки дрона ВСУ и попал на видео Военкор Дамбиев показал кадры чудесного спасения бойца ВС РФ после удара дрона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV-дрон не сработал после удара, — прокомментировал инцидент Дамбиев.

На видео видно, как беспилотник сбрасывает взрывное устройство буквально в ноги российскому солдату. Однако вместо детонации боеприпас лишь отскакивает от земли. Военнослужащий, успевший отпрыгнуть в момент атаки, спокойно поднимается и продолжает движение.

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