В России завершился первый этап испытаний беспилотника ТрАМП

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, сообщил РИА Новости один из разработчиков. Не обошлось без сбоя при исполнении одной из задач, но основные ТТХ, заложенные при проектировании, были успешно подтверждены.

Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций, — пояснил специалист.

По его словам, специалисты сейчас выяснят причину сбоя, устранят ее и тем самым усовершенствуют модель. Затем беспилотники перейдут к полетам с полезной нагрузкой. Предполагается, что ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

Ранее ЛДПР передала военнослужащим Вооруженных сил России новые беспилотники «Жириновский». В партии отметили, что дроны отличаются высокой устойчивостью к температурным изменениям, способны летать в дождь и снег, что делает их эффективными в зимних условиях. Кроме того, они могут переключаться на разные частоты в случае потери сигнала и летать на расстояние до 12 километров. Это позволяет использовать их с меньшим риском для оператора БПЛА, так как ему не нужно находиться в непосредственной близости к цели. Отмечается, что устройства были изготовлены волонтерами «Рокот-Центра 33», расположенного во Владимире.