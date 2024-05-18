Российский беспилотник грубо «поздоровался» с Bradley в зоне СВО Российский беспилотник совершил прямое попадание в БМП Bradley

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал кадры, на которых российский беспилотник совершил прямое попадание в боевую машину пехоты Bradley. На видео также можно посмотреть на БМП американского производства в объективе БПЛА.

Bradley была разработана в США во второй половине 1970-х годов. Вооружение используется как для доставки пехоты к месту боя, так и для огневой поддержки.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что ВС России в качестве трофея захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, использовавшуюся украинскими войсками. На опубликованных каналом кадрах видно, что технику посекло осколками. Предположительно, российские бойцы смогли захватить грузовую версию гусеничной машины эстонского производства.

Ранее уничтожение еще одного танка Leopard немецкого производства под Авдеевкой, состоявшего на вооружении ВСУ, попало на видео. Бронемашина была выведена из строя точными ударами FPV-дронов, которыми управляли бойцы из 24-й бригады спецназа. Также Вооруженные силы Украины лишились еще одного танка Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».