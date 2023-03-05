Российский банк перестал отправлять переводы в Турцию РБК: «Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк «Тинькофф» перестал проводить денежные переводы в Турцию, сообщили РБК в службе поддержки кредитно-денежной организации. Там также отметили, что возможность перевода за рубеж будет зависеть от позиции банков-корреспондентов в других странах.

К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы, — говорится в сообщении.

3 марта стало известно, что «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию.

Тогда отмечалось, что возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранялась. Доллары можно было отправить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

25 февраля Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который попал Тинькофф Банк.

При этом две крупнейшие мировые криптобиржи отказались блокировать попавшие под санкции банки России. Речь, в частности, идет о Huobi и KuCoin, базирующихся на Сейшельских островах. Эти биржи позволяют трейдерам совершать операции с дебетовыми картами, выпущенными российскими банками под санкциями. При этом биржи не принимают средства от таких банков, но позволяют использовать заведенные там счета.