Российский альпинист застрял на высоте 5500 метров на Эльбрусе МЧС: россиянин повредил ногу на высоте 5500 метров при восхождении на Эльбрус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский альпинист получил травму ноги во время восхождения на гору Эльбрус на высоте 5500 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Уточняется, что на помощь туристу направлена группа спасателей, в операции задействованы 17 человек и три единицы спецтехники.

В 16:40 02.03.2024 поступила информация о том, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из города Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в горах Киргизии нашли тело российского альпиниста, который пропал 16 февраля при восхождении на вершину. Известно, что россиянин решил вернуться на базу спустя четыре дня после начала маршрута из-за плохих погодных условий, а потом перестал выходить на связь. Предполагается, что альпинист погиб при камнепаде во время спуска.

До этого стало известно, что в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли гражданку России и жителя Казахстана, которые попали в «ледяной плен» на Эльбрусе. Спасатели встретили альпинистов и помогли им спуститься с высоты 8000 метров на станцию Гарабаши. От дальнейшей помощи скалолазы отказались.