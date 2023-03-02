Российский адмирал рассказал о подготовке ВСУ боевых пловцов Адмирал Комоедов заявил, что ВСУ могут готовить боевых пловцов для совершения диверсий

Фото: Cpl. Jerry Edlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью Ura.ru высказался о возможном обучении Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевых пловцов в городе Николаеве. По его мнению, задачей таких бойцов могут стать диверсии в Крыму.

Он подчеркнул, что если ВСУ действительно готовят боевых пловцов в Николаеве, то их задача будет заключаться в проведении операций на побережье Крыма, что может быть опасно для России. Адмирал уточнил, что для реализации этих целей будут задействованы военнослужащие из состава ВМС Украины, а их подготовку будут контролировать эксперты из США и Великобритании.

Комоедов также отметил, что боевые пловцы будут обучены выполнению разнообразных задач, включая работу под водой, на земле и в воздухе, а также использование любого типа оружия. Основной целью их операций станет совершение диверсий против гидротехнических сооружений, доков, баз и кораблей, находящихся в портах или на рейдах.

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