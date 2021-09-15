Российских водителей предупредили о жёстких санкциях

Жёсткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах начнут применять инспекторы ГИБДД к российским водителям. Об этом сообщает Autonews.

Первые сообщения о запретах, по данным издания, появились ещё весной 2021 года, однако ранее инспекторы ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же водителям вместе с материальным взысканием станут выдавать предписание о снятии шторок в установленные сроки или даже будут принуждать снимать их на месте. Причиной стало подведение каркасных шторок под определение из технического регламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Неправильным использованием считается передвижение автомобиля с задёрнутыми шторками. В Техническом регламенте при этом указано, что ограничивать обзор водителя не должны никакие посторонние предметы. В этой связи к эксплуатации во время движения запрещаются сетки, шторки, а также тонировочная плёнка на передних боковых стёклах.

За такое нарушение полагается штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД имеет право изъять неправильно установленные шторки прямо на месте, а если это невозможно — выдаёт предписания об устранении в течение 10 дней.

Если требование не будет выполнено в указанный срок, автоинспекция остановит регистрацию автомобиля.

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