Российских туристов предупредили о появлении «супергонореи» в странах Азии Биолог Баранова предупредила российских туристов о появлении «супергонореи» в странах Азии

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Собирающимся в страны Азии россиянам следует опасаться появившейся в регионе «супергонореи», предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Инфекция устойчива ко многим препаратам, отметила доктор биологических наук в разговоре с Lenta.ru. По её словам, болезнь обнаружили у вернувшегося из Камбоджи австрийца.

На улице познакомился с девушкой лёгкого поведения. Заболел гонореей. Выяснилось это уже в апреле в Австрии. Гонорея вызывается бактерией и лечится антибиотиками. Пациенту была выписана стандартная комбинация цефтриаксона и азитромицина. Он прошёл курс, две недели симптомов не испытывал. При сдаче контрольных анализов бактерия не высевалась, но в то же время ПЦР-тест на неё был положительный, — сказала Баранова.

Она подчеркнула, что штамм оказался суперустойчив к тетрациклину, цефтриаксону, азитромицину и ципрофлоксацину, но поддался лечению пенициллином. По словам Барановой, заразившись, можно не сразу понять, что бактерии резистентны, поэтому стоит настаивать на проведении бактериологических посевов, которые врачи могут не сделать ради экономии.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что случаи выявления сибирской язвы периодически регистрируются в России, но они единичны. Специалист исключил дальнейшее распространение инфекции.