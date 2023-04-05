Министерство просвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку. Оно предназначается для младшеклассников. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра просвещения России Алексадр Бугаев. Он отметил, что в настоящее время также готовится учебник украинского языка для учеников средней школы.
Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия, — сказал Бугаев.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала, что дети, которых привезли в Россию с Украины и из Донбасса, столкнулись с травлей по национальному признаку со стороны сверстников. При этом она подчеркнула, что ее собственный приемный сын из одного из новых регионов России также бегает за российскими детьми и кричит: «Съем москаленка». Она считает, что такие поступки являются следствием антироссийской пропаганды.
В свою очередь экс-вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что в одном из старейших вузов страны, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.