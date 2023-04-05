Российских школьников научат классическому украинскому языку Минпросвещения РФ разработало учебник по украинскому языку для начальных классов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство просвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку. Оно предназначается для младшеклассников. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра просвещения России Алексадр Бугаев. Он отметил, что в настоящее время также готовится учебник украинского языка для учеников средней школы.

Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия, — сказал Бугаев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала, что дети, которых привезли в Россию с Украины и из Донбасса, столкнулись с травлей по национальному признаку со стороны сверстников. При этом она подчеркнула, что ее собственный приемный сын из одного из новых регионов России также бегает за российскими детьми и кричит: «Съем москаленка». Она считает, что такие поступки являются следствием антироссийской пропаганды.

В свою очередь экс-вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что в одном из старейших вузов страны, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.