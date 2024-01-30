Российских кошек и собак лишат популярного корма Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов компании Hill’s из Италии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что такое решение было принято из-за поставок некачественной продукции.

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции, — говорится в заявлении.

Как рассказали в Россельхознадзоре, по результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции кормового сектора Италии были выявлены нарушения как в работе компетентных структур, так и в работе производителей продукции. В частности, в ведомстве указали на отсутствие лабораторного контроля за составом кормов, недостаточную температуру обработки сырья в процессе производства и на отсутствие сведений и документов о его происхождении.

При этом с 7 августа 2023 года уже были приостановлены поставки с нидерландского завода Hill’s. Тогда заявлялось о случаях несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных. До этого с 21 июня 2021 года были введены временные ограничения на поставки кормов из Чехии по причине неудовлетворительных результатов выездной инспекции. В том же году приостановили поставки продукции данной компании из США.

Ранее российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных до 12%. Увеличение цен коснется товаров, предназначенных как для кошек, так и для собак. В частности, речь идет о Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. Ожидать изменений следует уже с 5 февраля.