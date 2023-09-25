Российских чиновников ждет неприятное решение по зарплатам Власти исключили из бюджета на 2024 год траты на индексацию зарплат госслужащих

Российские власти решили не выделять средства на индексацию зарплат федеральных госслужащих в 2024 году, сообщает РБК, ссылаясь на выдержки из проекта бюджета на следующий год. Прежде закон о бюджете предусматривал повышение окладов чиновников на 4%.

Индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется, — сказано в документе.

Решение не будет касаться зарплат работников бюджетных организаций, индексация которых запланирована на 1 октября 2024 года. Как предполагается, оклады бюджетников повысят на прогнозный уровень инфляции — 4,5%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в период с 2024 по 2026 год социальные выплаты в России будут индексироваться по уровню фактической инфляции, которая вырастет к концу текущего года, а затем будет замедляться. По словам министра, такой прогноз позволит сформировать реалистичный бюджет на следующие три года. При анализе специалисты учитывали сложившуюся динамику российской экономики и реализуемые меры экономической политики.

Так, размер индексации страховых пенсий в России в 2024 году составит 7,5%. Это значит, что средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей.