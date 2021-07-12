Российские ЗРПК «Панцирь» смогут сбивать противокорабельные ракеты США

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» сумел поразить эмитировавшие американские ПКР реактивные снаряды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве России.

Отечественный комплекс может поражать малогабаритные цели, летящие на сверхмалых высотах: один-два метра над уровнем воды. В качестве условной противокорабельной ракеты Harpoon производства США использовались противотанковые ракеты комплекса «Корнет». Российские военные специалисты отмечают, что характеристики полёта до цели у «Корнетов» практически идентичны американским ракетам. Все условные цели были успешно сбиты на дистанции в несколько километров.

Ранее сообщалось, что командование ВМС США рассматривает вопрос о сокращении численности авианосцев в составе своих флотов. Данные размышления американских военных связывают с низкой защищённостью от российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».