Российские журналы смогут выходить в печать на бумаге, произведённой в РФ

Российские журналы смогут поступать в печать на напечатанной в России бумаге, заявил в разговоре с ТАСС председатель по индустриальным закупкам и бумаге Shkulev Media Holding Андрей Колосов. Однако, по его словам, существует проблема ценообразования на полиграфические услуги.

В настоящий момент у поставщиков издательского дома есть остатки финской бумаги, заказанные под наши издания, а на последующие номера мы имеем возможность печататься на бумаге, произведённой в России, — сказал Колосов.

Глава SMH отметил, что недостатка мелованной бумаги для печати объёмов холдинга не наблюдается, однако существует другая — ценообразование на полиграфические услуги. Цены на мелованную бумагу привязываются к стоимости за тонну в евро.

На них [полиграфические услуги] есть валютные затраты, и формированием стоимости тонны мелованной бумаги, производимой в России, так как её поставщики и производители привязываются к стоимости за тонну в евро. Тесная привязка к валюте очень сильно сказывается на себестоимости заказываемой продукции, — подытожил Колосов.

Старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова ранее заявила, что ситуация с офисной бумагой в стране наладится, как только будут налажены поставки нужных реагентов. В данном случае речь идёт о хлорате натрия, либо же альтернативных отбеливателях.

Федеральная антимонопольная служба России проведёт проверку обоснованности увеличения цен на бумагу. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен намерены незамедлительно принять меры реагирования.