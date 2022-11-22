Российские железнодорожники попросили компенсацию за изъятые Киевом вагоны «Ведомости»: железнодорожные операторы РФ попросили компенсацию за изъятые Украиной вагоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз операторов железнодорожного транспорта предложил российскому Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. Убытки железнодорожники оценили в 32 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным операторов, на Украине и в Финляндии совокупно осталось около 16 тысяч российских вагонов. Это произошло в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конфискации имущества и активов России на украинской территории, а Финляндия арестовала почти тысячу единиц подвижного состава, принадлежащую российским компаниям из списка санкций Евросоюза.

Как рассказал один из собеседников издания, идея о компенсации возникла у железнодорожников после решения правительства РФ компенсировать потери собственникам арестованных на Украине грузовиков. На эти цели в октябре было решено выделить 1,64 млрд рублей. На территории Украины, по имеющимся данным, остались 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов.

Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин пояснил, что представители отрасли каждый вагон оценивают в 2 млн рублей. При этом новый или недавно выпущенный вагон может стоить около 4 млн рублей, а бывший в употреблении — от 1 до 2 млн.

Ранее сообщалось, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников может начаться в США 4 декабря. Это произойдет в том случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не придя к соглашению с крупнейшими корпорациями отрасли. При этом может остановиться около 30% грузовых перевозок в стране. На сегодняшний день условия соглашения поддержали восемь профсоюзов. Три уже отвергли предложенные условия и готовятся начать забастовку.

Временное соглашение между профсоюзами и компаниями отрасли было достигнуто в сентябре при участии администрации Байдена. Оно предполагает повышение заработной платы железнодорожников на 25% в течение пяти лет, а также улучшение условий труда, усовершенствование доступа к медстрахованию.