Российские военные взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что бои велись при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки на этом направлении ликвидированы до 90 украинских военнослужащих, уничтожены три бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, была уничтожена боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. В районе Краматорска поражен склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град».

Представитель Минобороны РФ добавил, что ВКС России сбили Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яблоновка в ДНР.

Системы ПВО за сутки уничтожили семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское в ЛНР, а также перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ вблизи населенного пункта Сладкое в Донецкой Народной Республике. По его словам, общие потери украинских вооруженных сил за сутки на Южно-Донецком направлении составили около 50 солдат, были уничтожены три пикапа и автомобиль.