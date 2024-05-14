Российские войска взяли под контроль еще одно село в Харьковской области МО РФ: армия России взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке. По данным ведомства, войска продвинулись в глубину обороны противника.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские подразделения отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы, а также нанесли поражение 23-й механизированной бригаде ВСУ и 125-й бригаде теробороны вблизи Веселого, Волчанска и Липцов. Всего за сутки на Харьковском направлении противник потерял до 135 военнослужащих и девять единиц техники.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что группировка «Север» в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области, так как российские войска приблизились к его окраинам. По его словам, наступление началось в поселке Терны.

До этого глава подконтрольной Киеву Харьковской военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сообщил о начале эвакуации населения из украинских городов Белополье и Ворожба. По его словам, для выезда из города желающим следует обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированные люди будут размещены в местах компактного проживания на территории области, добавил Артюх.