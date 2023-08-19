Российские войска уничтожили больше сотни солдат ВСУ на левом берегу Днепра МО России: подразделения ВС РФ разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек

Фото: МО РФ

Российские подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщили в МО РФ, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что российской стороне удалось захватить десятки образцов западного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Всего переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу пытались около 150 человек, преимущественно наемники. Сейчас противник в этом районе полностью зачищен, захвачены трофеи — десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции, снаряжение, — сообщили в МО.

Первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса Андрей Пинчук ранее заявил, что бойцы ВСУ могут совершить крупномасштабную атаку на Россию 24 августа, в День независимости Украины. Он предположил, что удары будут наноситься при помощи беспилотников, а совершенная накануне атака на Экспоцентр в Москве может являться подготовкой к обстрелу.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы готовятся к возможному нападению ВСУ 24 августа. При этом Пинчук отметил, что украинские войска также ждут атак со стороны ВС РФ в этот день, рассчитывая на то, что Россия сорвет им праздник.

При этом бывший министр госбезопасности ДНР считает, что украинская армия не будет усиливать атаки на линии фронта 24 августа. По его словам, руководство ВСУ сейчас вводит свои подразделения «по кругу» и все они задействованы в боевых действиях по максимуму.