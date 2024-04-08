Российские войска продвинулись в трех направлениях за десять дней Bild: российские войска продвинулись на 2–3 км к западу от Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ продвинулись к западу от Авдеевки на 2–3 километра, пишет Bild со ссылкой на данные военного обозревателя Юлиана Репке. Успехи российских войск отмечаются в Первомайском, между Тоненьком и Уманским, а также в Семеновке.

За последние десять дней российские силы продвинулись дальше на запад от Авдеевки, — заявил Репке.

По словам военного обозревателя, ВСУ после падения Авдеевки заняли оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Российские войска, в свою очередь, продолжили наступление. Что касается Тоненького, то ВС РФ продвинулись там на три километра на запад в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около двух километров в направлении Нетайлово.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что танкисты и операторы БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса помогают штурмовым подразделениям Южной группировки войск продвигаться на Донецком направлении. По словам военнослужащих, противник «огрызается», но отступает со своих позиций.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления российской армии. Он допустил, что ВС РФ двинется на Краматорск, который находится в 45 км севернее Часова Яра.