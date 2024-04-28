Российские войска продвинулись в районе двух сел в Запорожской области МО РФ: подразделения ВС РФ «Восток» заняли более выгодные рубежи на Запорожье

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи в районах сел Павловка и Луговское Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, военные поразили 58-ю мотопехотную бригады ВСУ, противник потерял до 85 человек личного состава.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ также понесли потери военной техники. Так, на данном участке фронта было уничтожено четыре пикапа, 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки PzH-2000 немецкого производства, гаубица «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения Центральной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным ведомства, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.