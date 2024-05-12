Российские войска превратили в пепелище «опорник» ВСУ ВС России при помощи дронов сожгли дотла украинский опорный пункт в ДНР

Военнослужащие 58-го отдельного батальона спецназа российской армии сожгли дотла опорный пункт украинских вооруженных сил в Донецкой Народной Республике, сообщили представители 1-го армейского корпуса. Солдаты сбросили на места укрытия противника боеприпасы при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Очередной опорный пункт был сожжен с помощью метких и эффективных сбрасываемых боеприпасов операторами 58 обСпН 1 Донецкого армейского корпуса, — говорится в публикации.

На каком именно участке был ликвидирован вражеский опорный пункт, не уточняется. Остатки украинских подразделений покинули здание и кинулись в бега, однако спастись им не удалось.

Ранее Минобороны России сообщило о продвижении войск вглубь обороны противника в Харьковской области. Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Потери украинской армии составили до 100 военнослужащих.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские войска вошли в город Волчанск, являющийся одним из ключевых опорных пунктов ВСУ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.