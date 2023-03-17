Российские войска потопили баржу ВСУ на левом берегу Днепра В Херсонской области пресекли попытку высадки десанта ВСУ на левый берег Днепра

Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийское орудие «Мста-Б»

Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. Вооруженные силы России потопили баржу с украинскими десантниками, которые пытались переплыть Каховское водохранилище, передает ТАСС.

Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. <...> Случай на Каховском водохранилище — самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно, — сказал Сальдо.

Ранее СМИ сообщали, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе восстановлению станции. Таким образом Украина хотела взять ГЭС под контроль и обеспечивать подконтрольную часть Херсонской области электроэнергией.

Кроме того, украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. Вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.