Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, потери противника составили 45 человек, два танка и семь бронемашин.

На Запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ также отчиталось о нанесении огневого поражения живой силе и технике ВСУ в районах сел Вербовое и Работино. По данным ведомства, под ударом оказались 71-я егерская, 82-я десантно-штурмовая, 33-я механизированные бригады Вооруженных сил Украины.

Уничтожено до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа, — добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении склада авиасредств поражения Воздушных сил Украины. В ведомстве пояснили, что удар был нанесен по аэродрому Днепр в Днепропетровской области.