Российские войска отразили комбинированный удар ВСУ Российские войска отразили на Южно-Донецком направлении комбинированный удар врага

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские военные подразделения успешно отбили комбинированный артиллерийский удар украинских сил на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. По его словам, все цели удалось устранить при помощи зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук».

На Южно-Донецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Все цели были уничтожены благодаря действиям зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук», — сообщил Александр Гордеев.

Оперативные расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» уничтожили два БПЛА «Валькирия» и две «Фурии». Также, группировка «Восток» предотвратила две попытки врага провести разведку на передовых позициях российских войск, уничтожив до 20 боевиков.

Гордеев также сообщил, что «на Запорожском направлении была сорвана попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл российских войск, при этом пять боевиков были уничтожены». На этом же направлении стрелковым огнем сбит беспилотник «Лелека».

В ходе контрбатарейной борьбы с использованием автоматического звукометрического комплекса, в районе населенного пункта Зализничное, была обнаружена и уничтожена вражеская гаубица с помощью самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

Ранее обозреватель предположил, что вероятной целью атаки «Гвардии наступления» и бригад ВСУ Украины станет сухопутный коридор в Крым. Кроме того, он считает, что Киев может поставить аналогичную задачу для Мелитополя.