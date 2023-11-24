Стало известно об ударе российских бойцов по спецназу ВСУ «Два майора»: ВС России поразили пункт временной дислокации украинского спецназа

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации 4-го отряда отдельного центра спецназначения ВСУ «Запад» в зоне СВО. Источники канала подчеркивают, что спецназ понес потери, в частности был убит начальник штаба отряда подполковник Андрей Бабийчук. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

По информации канала, удар был нанесен по позициям ВСУ на Донецком направлении. «Два майора» отмечает, что помимо Бабийчука в результате атаки погиб старший сержант ССО ВСУ Игорь Крученюк. По данным канала, отряды ЦСН ССО ВСУ прошли подготовку под руководством инструкторов из стран НАТО.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России отразили атаку украинских штурмовиков южнее населенного пункта Кузьмино на Купянском направлении. По данным Министерства обороны России, командование ВСУ направило в бой солдат спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Им не удалось выполнить поставленную задачу.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что в ночь на 24 ноября ВСУ предприняли одну из крупнейших за все время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. По его словам, над территорией региона и Северного Крыма средства ПВО и РЭБ сбили и перехватили десятки беспилотников.