Российские войска на Купянском направлении сорвали ротации ВСУ Офицер группы «Запад» Половодов: на Купянском направлении сорваны ротации ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил РИА Новости о срыве ротации подразделений и переброски резервов войск Украины на Купянском направлении. По его словам, на Купянском направлении «не удалось осуществить переброску резервов и две ротации подразделений украинских вооруженных сил».

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Кроме того, офицер добавил, что на восточной окраине Стельмаховки в результате обстрела из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов заявил, что на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Точные удары были нанесены по районам населенных пунктов Розовка и Новоселовское.

По его словам, артиллеристы группировки «Запад» также поразили в районе Петропавловки три орудия противника — буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.