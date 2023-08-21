Российские войска готовятся к штурму Купянска: кадры с места боев

Фото: Соцсети

Российские войска вошли в село Синьковка Харьковской области, сообщают российские военкоры. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», поселок находится под контролем России. Бои продолжаются на окраинах села, уточняет канал.

В ежедневном брифинге Минобороны сообщалось об «улучшении положения по переднему краю» на Купянском направлении, а также об отражении контратаки ВСУ в районе Синьковки. В ведомстве пока не подтверждали контроль над населенным пунктом.

Синьковка — один из пригородов Купянска на северо-востоке. Поселок находится на восточном берегу реки Оскол, которая разделяет город на две части.

Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что в Купянске началась эвакуация, а СБУ начинают минировать административные здания — это может говорить о подготовке к сдаче города, предположил эксперт.

По данным военкора Евгения Поддубного, ВСУ взрывают мосты на подступах к Купянску. Назначенный Россией глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что российские войска вплотную подходят к городу — за прошлую неделю под контроль ВС РФ перешли еще пять населенных пунктов под Харьковом.

Кадры последствий боев на подступах к Купянску — в фотогалерее NEWS.ru.