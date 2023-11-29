Российские военные в зоне СВО получат улучшенные FPV-дроны ТАСС: улучшенные FPV-дроны «Гортензия 10» отправят в зону СВО в декабре

Фото: МО РФ

Первая партия новых FPV-дронов «Гортензия 10», которые отличаются увеличенной полезной нагрузкой, будет отправлена ВС РФ в зону спецоперации в начале декабря, сообщил ТАСС представитель компании-разработчика. По его словам, аппарат также оснащен тепловизором, на нем будет применена система сбросов.

Новый дрон «Гортензия 10» обладает увеличенной полезной нагрузкой — до 5 кг. Увеличение массы полезной нагрузки позволяет аппарату нести больший заряд с увеличенным количеством поражающих элементов. Также на дроне будет применена система сбросов и тепловизоры, — отметили в компании.

Уже через неделю российские военные получат 500 аппаратов, которые с новой полезной нагрузкой смогут находиться в полете 6,5 минут. В зависимости от массы полезной нагрузки эффективный радиус поражения «Гортензией 10» составляет от шести до девяти км. В компании добавили, что ее инструкторы готовят операторов БПЛА на месте дислокации подразделений.

Ранее в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские специалисты разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, что необходимо для новой ударной платформы «Скальпель». Беспилотник с размахом крыльев около трех метров, будет иметь дальность полета до 100 км и полезную нагрузку до 4 кг.