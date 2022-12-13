Российские военные уничтожили в ДНР минометную батарею Украины ВС России уничтожили в ДНР минометную батарею Украины огнем из гаубиц «Мста-С»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Самоходная гаубица «Мста-С»

Вооруженные силы России уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР. Кадры применения самоходных артиллерийских систем «Мста-С» опубликовало РИА Новости.

Агентство отмечает, что минометная батарея была обнаружена в тылу вооруженных формирований Украины. Группа «Викинг» Западного военного округа навела артиллерию и поразила цели.

На кадрах с тепловизора виден результат точных попаданий снарядов из-за чего взорвался украинский боекомплект. По данным агентства, такие удары позволяют подорвать слаженность действий украинских войск.

Ранее стало известно, что части российских Вооруженных сил Западного военного округа нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области. Для удара по целям, данные о которых предоставила разведка, использовалась самоходная артиллерийская установка «Акация».