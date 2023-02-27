Российские военные уничтожили стоянку техники ВСУ под Херсоном

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Танк Т-90М «Прорыв»

Российские артиллеристы поразили стоянку техники ВСУ в районе села Томина Балка в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом СВО. В результате удара погибли 12 украинских военных и были уничтожены шесть автомобилей.

Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что у села Томарино российские военные уничтожили украинскую гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберную гаубицу «Мста-Б» для уничтожения опорного пункта противника, мешавшего продвижению десантников.

18 февраля ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ в районе населенного пункта Дарьевка под Херсоном. В результате артобстрела были убиты четверо украинских военных. По сведениям агентства, в поселке Камышаны российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом.