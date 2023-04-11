Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы Российские силы уничтожили до десяти украинских военных и две гаубицы «Гвоздика»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении около 10 украинских военных и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Алексея Рулёва. В рамках контрбатарейной борьбы, артиллеристы группировки «Днепр» нанесли удар по позициям подразделений противника в районе посёлка Велетенское и села Жовтневое.

Кроме того, радиоэлектронная борьба группировки «Днепр» подавила семь вражеских беспилотников в районах Алешек, Песчановки и Голой Пристани, а также «Лелеку-100» и «Фурию» в районах Ивановки и Казачьих Лагерей.

Херсонская область стала частью России после проведения референдума в регионе в результате военной операции. Однако Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать территории области, контролируемые российскими военными. В настоящее время российские войска контролируют 75% территории области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. По данным ведомства, в течение суток ВС России уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ в 127 районах.