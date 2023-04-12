Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области В Запорожской области уничтожены два опорных пункта войск Украины – МО РФ

Фото: МО РФ

В Запорожской области российские войска уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» полковника Александра Гордеева. Кроме того, были ликвидированы 10 украинских военнослужащих.

Гордеев отметил, что опорные пункты и солдаты ВСУ были уничтожены в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское. Также на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» уничтожены пикап и три бойца мобильной огневой группы противника. Зенитный ракетный комплекс «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека», а стрелковым оружием были сбиты два БПЛА типа «крыло».

Кроме того, на южно-донецком направлении был отражен ракетный удар ВСУ. Зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее стало известно, что потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили порядка 610 военнослужащих. На одном только Донецком направлении, где основные бои сосредоточены в районе Артемовска, потери противника за сутки превысили 450 военных, по данным ведомства.