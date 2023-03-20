Российские военные уничтожили доты ВСУ в ДНР Бигма: расчет комплекса «Штурм-С» уничтожил доты украинских войск в районе Каменки

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Российские военные разрушили долгосрочные огневые позиции Вооруженных сил Украины вблизи поселка Каменка, расположенного к северу от Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму. По его словам, решающий удар нанесли из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С».

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника, — сказал он.

Дополнительно сообщается, что экипаж 152-мм самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» из артиллерийского полка Южного округа в процессе контрбатарейной борьбы уничтожил огневую позицию и 120-мм гаубицу «Д-30» ВСУ около Максимильяновки.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.